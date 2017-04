Atalanta-Juventus, Gasperini gongola: "Se giochiamo sempre così..."

28/04/2017 23:12

ATALANTA JUVENTUS/ E' un Gian Piero Gasperini molto soddisfatto quello che commenta il pareggio strappato dalla sua Atalanta alla Juventus: "Credo che il 2-2 sia un risultato giusto per noi, molto importante. Il coronamento di una bella partita - ha dichiarato a 'Premium Sport' - Partita quasi perfetta? Giocare un tempo così contro una grande squadra come la Juventus è motivo di soddisfazione. Era difficile ripetersi anche nel secondo tempo, ma i ragazzi sono stati bravi a riprenderla. Ostacoli finiti verso l'Europa League? No, ci sono ancora, il punto di stasera è un'iniezione per il morale. Se fai queste prestazioni con la Juventus significa che dentro hai tanta voglia di arrivare. Atalanta certezza e non più rivelazione? Ci mancano ancora un po' di punti per l'Europa League. L'esclusione di Petagna? E' stata un'esigenza tattica, volevo chiudere le fasce. Dopo era pronto per entrare, sarebbe entrato anche prima ma dipendeva dal risultato. Gomez? Ormai è un giocatore completo, a tutto campo, è maturato tantissimo".

S.F.