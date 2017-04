Atalanta-Juventus, la gioia di Freuler: "Non vogliamo lasciare il quinto posto"

28/04/2017 22:45

ATALANTA JUVENTUS/ Grazie ad un gol di Freuler allo scadera, l'Atalanta ha fermato la Juventus sul 2-2. Ecco le parole del centrocampista atalantino al termine del match: "Punto importante, arrivato al novantesimo contro una squadra come la Juventus - ha dichiarato a 'Premium Sport' - a quattro giornate dal termine del campionato siamo al quinto posto e non vogliamo lasciarlo. Questa è una delle mie serate migliori da quando sono in Italia".

"Gol più importante per me? No, è importante per tutti noi. Cosa è cambiato nel secondo tempo? Loro stavano facendo fatica, ma nella ripresa hanno giocato meglio di noi. Alla fine siamo contenti di questo punto. Siamo riusciti a segnare due gol alla Juventus, cosa che non era riuscita nemmeno al Barcellona? Sono contento per la squadra" ha poi dichiarato a 'Sky Sport'.

S.F.