Serie A, Atalanta-Juventus 2-2: Freuler nel finale gela la capolista

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

28/04/2017 22:38

ATALANTA JUVENTUS - Freuler frena allo scadere la corsa per il sesto scudetto consecutivo della Juventus. La capolista ribalta nella ripresa il risultato dopo il vantaggio prima dell'intervallo di Conti grazie all'autorete di Spinazzola e al colpo di testa di Dani Alves, prima del 2-2 definitivo nel finale del centrocmapista orobico. La squadra di Allegri allunga momentaneamente a +9 il distacco sulla Roma, che vincendo però domenica nel derby contro la Lazio avrebbe l'occasione di portarsi a sei lunghezze da Buffon e compagni. Proteste dei bianconeri sull'1-1 per un fallo di mano in area di Toloi.

Atalanta-Juventus 2-2

45' Conti (A); 50' aut. Spinazzola; 83' Dani Alves; 89' Freuler



CLASSIFICA: Juventus 84*; Roma 75; Napoli 71; Lazio 64; Atalanta 64*; Milan 58; Inter 56; Fiorentina 55; Torino 48; Sampdoria 45; Udinese 43; Cagliari e Chievo 38; Sassuolo 36; Bologna 35; Genoa 30; Empoli 29; Crotone 24; Palermo 16; Pescara 14. *Una gara in più