28/04/2017 22:05

MONACO MENDY - Buone notizie per Jardim in vista del match di domani in campionato contro il Tolosa e l'andata della semifinale Champions con la Juventus. Oltre a Touré, il tecnico del Monaco recupera anche Mendy: il giovane terzino ha recuperato dall'infortunio e ritorna nella lista dei convocati per la sfida di Ligue 1. Niente da fare invece per Sidibé, a rischio anche per la Juve.



G.M.