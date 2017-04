Calciomercato Juventus, Del Piero promuove Caldara e Spinazzola

28/04/2017 21:36

JUVENTUS DEL PIERO SPINAZZOLA CALDARA - Caldara e Spinazzola già pronti per far parte della rosa della Juventus. L'ex bandiera e capitano della 'Vecchia Signora' si è espresso in merito ai due calciatori dell'Atalanta, ma di proprietà dei campioni d'Italia: "Spinazzola ha dimostrato di poter giocare nella Juve. Lui e Caldara sono cresciuti molto, sono due elementi estremamente interessanti - ha detto Del Piero a 'Sky Sport' - La Juventus non fa mai errori nei calcoli, ogni volta hanno pescato bene dall'Atalanta, è una piacevole conferma. I bianconeri fanno bene a puntare su Caldara e Spinazzola.



G.M.