Calciomercato Juventus, Marotta studia un nuovo colpo dall'Atalanta

28/04/2017 21:15

JUVENTUS CONTI - La Juventus di scena questa sera a Bergamo potrebbe mettere un altro mattoncino pesante sul sesto scudetto consecutivo. Ma l'attenzione della 'Vecchia Signora' non si concentrerà solamente sul risultato del campo, ma anche sui gioielli dell'Atalanta di Gasperini. Oltre a Caldara e Spinazzola, che potrebbe sbarcare sotto la Mole con una stagione d'anticipo rispetto agli accordi in essere al momento con gli orobici, un altro profilo seguito con attenzione da Marotta è Andrea Conti, che finora si è segnalato come uno dei migliori laterali destri del campionato.



Il Nazionale Under 21 rappresenta una delle alternative a De Sciglio per puntellare la rosa di Allegri nel ruolo, con la dirigenza campione d'Italia che potrebbe affondare il colpo nel caso in cui si complicasse la trattativa per il terzino del Milan. Sulle tracce di Conti, sotto contratto fino al 2021 con l'Atalanta, oltre alla Juve ci sarebbe comunque anche il forte interesse del Napoli.

G.M.