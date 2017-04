Calciomercato Milan, Ghoulam-Pellegrini-De Sciglio: gli incontri di oggi

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

28/04/2017 20:24

CALCIOMERCATO MILAN / Quella di oggi è stata una giornata di incontri importanti a Casa Milan. La dirigenza rossonera ha incontrato gli agenti di Faouzi Ghoulam, di Lorenzo Pellegrini e di Mattia De Sciglio. Questioni di calciomercato sia in entrata che in uscita, dunque. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, si stanno dando da fare per il futuro del club. Ci sono enormi aspettative sulla società dopo il cambio di proprietà e l'annunciata presenza di un budget importante per il calciomercato Milan. Se il 'Diavolo' deve essere rilanciato, allora servono investimenti su giocatori in grado di rinforzare qualitativamente la squadra per renderla più competitiva. Nella prossima stagione l'obiettivo sarà qualificarsi in Champions League.

Calciomercato Milan, Ghoulam-Pellegrini-De Sciglio: gli appuntamenti di oggi in sede

L'agenda di incontri è cominciata stamane, quando gli agenti Alessandro Moggi e Marco Sommella si sono presentati a Casa Milan. Oltre a curare gli interessi di Gianluca Lapadula, assistono anche Ghoulam. L'algerino non intende rinnovare il proprio contratto con il Napoli, scadenza 2018. Il club rossonero è molto interessato all'ex Saint-Etienne. Valutazione da circa 15 milioni di euro. Attenzione alla concorrenza dell'Atletico Madrid, che può offrire al giocare la vetrina della Champions League.

Nel primo pomeriggio è stata poi la volta dell'incontro con Giampiero Pocetta, procuratore di Pellegrini, il quale al termine del faccia a faccia ha sviato rispetto alle indiscrezioni emerse. Nonostante ciò, è chiaro che si sia parlato del futuro del centrocampista attualmente in forza al Sassuolo. Molto dipenderà comunque dalle scelte della Roma, che può riacquistare il 20enne talento a 10 milioni e poi rivenderlo a 20-25 per fare una plusvalenza importante. Il ragazzo sarebbe felice di approdare in rossonero, visto che ritroverebbe quel Vincenzo Montella che lo allenò nelle giovanili romaniste tanti anni fa.

Infine a Casa Milan si sono presentati Giovanni Branchini e Donato Orgnoni, agenti di De Sciglio. Questo era il vertice più atteso, considerando la situazione del terzino milanista. Sostanzialmente non ci sono grosse novità rispetto alle indiscrezioni di questi giorni. Sembra che sia stata confermata la volontà di Mattia di lasciare Milanello. Il rovente post-partita di San Siro nell'ultima giornata ha convinto il calciatore a dire addio al club in cui è cresciuto. Dovrebbero esserci nuovi contatti tra la dirigenza e l'entourage di De Sciglio per approfondire la questione, anche perché in caso di cessione servirà trovare una destinazione condivisa. Ovviamente il Milan vorrebbe evitare di cedere il nazionale italiano in Serie A, dove Juventus e Napoli lo hanno messo nel mirino. Occhio, comunque, anche alle piste estere.