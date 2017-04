28/04/2017 21:04

CALCIOMERCATO LIPSIA/ Il Lipsia fiuta l'affare di mercato. Il club tedesco è in pressing su Oluwatosin Adarabioyo, difensore classe 1997 in scadenza di contratto con il Manchester City. Come riportato da 'Sport Bild', non c'è aria di rinnovo tra il giocatore e i 'Citizens'. Per questo, il Lipsia ha già intrapreso i contatti per portarlo in Bundesliga a costo zero.

S.F.