Atalanta-Juventus, Gomez sfida i "più forti al mondo"

28/04/2017 19:53

ATALANTA JUVENTUS GOMEZ / La carica del 'Papu' Gomez a pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Juventus: l'attaccante argentino crede nell'impresa questa sera. "C'è una grande motivazione per fare bene contro una squadra fortissima - le sue parole a 'Premium Sport' -. Fare punti questa sera significa lasciare il segno in questa stagione, affrontiamo una delle squadre più forti al mondo. Vogliamo finire bene il campionato e andare in Europa".

B.D.S.