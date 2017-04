PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-JUVENTUS: Cristante ha idee, Khedira poco brillante

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-JUVENTUS: PROMOSSI E BOCCIATI / Partita dal finale incandescente tra Atalanta e Juventus. Inizio di gara abbastanza equilibrato, con i locali che si rendono pericolosi con Gomez e Hateboer sulle buone giocate di Cristante. I bianconeri si fanno vedere con Higuain e Cuadrado, mentre Masiello tiene a bada Dybala. Buffon neutralizza un tentativo sotto porta di Freuler, ma non può nulla sull'inserimento di Conti, che sblocca il risultato prima dell'intervallo. Il secondo tempo si apre con lo sfortunato autogol di Spinazzola. La rete del momentaneo sorpasso di Dani Alves, poi Freuler fa esplodere di gioia i propri tifosi. Non bene Khedira tra i bianconeri.

ATALANTA

Berisha 6,5 – Controlla un tiro dal limite di Higuain nel primo tempo. Ottime chiusure su Dybala e lo stesso 'Pipita' subito dopo l'1-1. Ancora bene su Higuain a metà ripresa.

Toloi 6,5 – Gioca d'anticipo per intercettare i filtranti avversari, elegante nella gestione della palla.

Caldara 6,5 – Bello da vedere palla al piede, gioca con sicurezza e non commette grandi sbavature.

Masiello 6,5 – Segue a uomo Dybala, risolve con esperienza qualche situazione complessa.

Conti 6,5 – Sempre pericoloso negli inserimenti senza palla, i marcatori della Juventus lo tengono d'occhio ma sul finale di primo tempo non riescono a fermarlo sotto porta nella rete del 1-0.

Cristante 7 – Match di buona intensità sin dalle prime battute, concreto in fase difensiva. In avanti propone giocate interessanti e riesce quasi sempre a fare la cosa giusta.

Freuler 6 – Soffre il movimento senza palla di Pjanic, appare macchinoso e mai risolutivo in copertura. Gli tremano le gambe alla mezz'ora quando si ritrova a tu per tu con Buffon, ma si fa perdonare con la rete nel finale.

Spinazzola 6 – Partita attenta sulla corsia esterna, alterna con ordine le due fasi. Sfortunato a in occasione dell'autorete, Dani Alves gli scappa alle spalle sul gol del 1-2. Dal 87' Petagna s.v.

Hateboer 6 – Gomez gli mette in mezzo una gran palla in avvio, lui non ci arriva di un soffio. Bene sul resto della gara.

Gomez 6,5 – La sua vivacità crea subito diverse noie alla retroguardia bianconera, con Dani Alves che fatica a limitarlo e Chiellini costretto al raddoppio di marcatura. Splendido assist sulla rete di Conti.

Kurtic 6,5 – Anche lui appare in buona condizione e cerca di non dare riferimenti alla linea difensiva juventina. Dal 66' Kessie 5 – Movimenti interessanti, ma non brilla come dovrebbe.

All. Gasperini 6,5 – Sceglie di tenere in panca Petagna, affidandosi all'esperienza di Gomez in avanti e al supporto di Hateboer e Kurtic come mezzepunte. L'atteggiamento è come sempre buono e lodevole. Il bel primo tempo degli atalantini si chiude con la meritata rete di Conti. Nella ripresa un calo che ci può stare, che non toglie la lode all'ottima prestazione.

JUVENTUS

Buffon 6,5 – Toloi gli scalda i guanti a metà primo tempo, lui controlla senza difficoltà. Alla mezz'ora gran parata in uscita su Freuler. Più volte decisivo della ripresa.

Dani Alves 6 – Non sempre perfetto in marcatura, dalle sue parti l'Atalanta riesce a entrare in area con troppa facilità. Bravo sul gol del 2-1. Dal 87' Barzagli s.v.

Bonucci 6 – Qualche errore di troppo in appoggio sul corto, più interessanti i lanci in profondità per gli attaccanti.

Chiellini 5,5 – Ci mette del tempo a prendere le misure sugli attaccanti avversari. Sul finale di primo tempo fa un bel cross in area per Cuadrado.

Alex Sandro 6 – E' cresciuto anni luce sulla fase difensiva rispetto a inizio stagione. Impeccabile sulle diagonali e mai in difficoltà.

Khedira 5 – Allegri non è molto contento della prestazione dei suoi centrocampisti nel primo tempo; il tedesco non ha la solita brillantezza in mezzo al campo.

Pjanic 6 – Fa circolare la palla con molta fluidità, anche se la manovra della squadra non è velocissima.

Cuadrado 6 – I suoi tagli verso il centro dell'area sono sempre pericolosi, anche se viene assorbito piuttosto bene dagli atalantini. Prima dell'intervallo ha una bella occasione sotto porta. Dal 78' Lichtsteiner s.v.

Dybala 6 – Cerca di creare qualche buona occasione, anche se non è molto incisivo nel primo tempo. Meglio nel secondo tempo. Dall'88' Lemina s.v.

Mandzukic 6 – E' in un bel momento sul piano della condizione, recupera palloni importanti offrendo il solito contributo in fase di non possesso.

Higuain 5,5 – A metà della prima frazione di gioco prova una girata al volo di sinistro, ma non colpisce bene la palla. Per il resto non si vede molto.

All. Allegri 5,5 – Nessun turnover in vista del match di Champions League. Sceglie l’undici che ha messo ko il Barcellona, confermando l'importanza del match. L'Atalanta si conferma avversaria ostica, i suoi cercano di contenere la squadra di Gasperini e aspettare il momento buono per portare dalla loro parte il risultato.

Arbitro: Guida 4,5 – Sempre abbastanza vicino all'azione, buona la sua gestione dei cartellini. Sulla rete di Conti i giocatori della Juventus protestano per un fallo su Khedira, ma non sembrano esserci i presupposti per fermar il gioco. Al 57' grave errore: il direttore di gara indica primo il dischetto per un fallo di mano nell'area di rigore dell'Atalanta, subito dopo cambia idea per fuorigioco di Mandzukic, che però al momento del cross è in posizione regolare.

TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 2-2

ATALANTA (4-3-3): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Cristante, Freuler, Spinazzola (87' Petagna); Hateboer, Gomez, Kurtic (66' Kessie). A disp: Gollini, Rossi, Bastoni, Raimondi, Migliaccio, Grassi, D’Alessandro, Cabezas, Mounier, Paloschi. All. Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves (87' Barzagli), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado (78' Lichtsteiner), Dybala (88' Lemina), Mandzukic; Higuain. A disp: Neto, Audero, Benatia, Asamoah, Rincon, Marchisio, Sturaro, Mattiello, Mandragora. All. Allegri

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

Marcatori: 45' Conti (A), 50' Spinazzola (aut. A), 83' Dani Alves (J), 89' Freuler (A)

Ammoniti: 49' Freuler (A), 75' Cuadrado (J), 80' Conti (A), 84' Dani Alves (J), 85' Gomez (A)

