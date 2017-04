Calciomercato Inter, Damiani: "Non è scontato l'addio di Pioli"

29/04/2017 04:02

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI DAMIANI / Oscar Damiani, ex calciatore e attuale procuratore sportivo, ha fatto il punto sul mercato di Inter e Napoli in vista della gara di domenica sera: "Non credo che sia così scontato l’addio di Pioli - spiega a 'Radio Crc' - Quando è arrivato ha trovato una squadra non fatta da lui e l’ha migliorata dandogli un gioco. Sarebbe troppo semplicistico mandar via Pioli anche perché non so se ci siano allenatori più bravi di lui. Non so se il ritiro possa servire, vengono fuori i soliti discorsi di attenzione e concentrazione, ma alla fine solo il campo dirà se Pioli avrà fatto bene o meno. Ghoulam ha fatto bene e probabilmente merita un contratto migliore, ma tutto ruota attorno all’Atletico Madrid che vuole il giocatore".

M.D.A.