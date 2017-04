Calciomercato Inter, il Real vuole un obiettivo nerazzurro

28/04/2017 19:27

CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID MENDY / Alla ricerca di un terzino sinistro, il Real Madrid incrocia la strada dell'Inter sul mercato: le 'merengues', infatti, hanno messo gli occhi su Benjamin Mendy, 22enne del Monaco. Il giovane talento francese piace molto ai nerazzurri ed è seguito da tutte le grandi di Europa. Tra queste, riporta 'as.com', anche il Real che lo avrebbe individuato come possibile alternativa a Theo Hernandez, 19enne esterno in forza all'Alaves ma di proprietà dell'Atletico Madrid.

B.D.S.