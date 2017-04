Calciomercato Napoli, futuro incerto per Grassi: il punto sulla situazione

Oscar Maresca

28/04/2017 20:56

CALCIOMERCATO NAPOLI GRASSI/ Alberto Grassi arrivò al Napoli dall'Atalanta nel gennaio 2016 per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Con la maglia della Dea aveva disputato un'ottima prima parte di stagione, così la società azzurra decise di puntare su di lui. Purtroppo però le cose non andarono come sperato e, complice anche un infortunio, Grassi chiuse la scorsa stagione con zero presenze in azzurro. Per provare a rilanciarlo il club partenopeo ha deciso di girarlo in prestito quest'estate proprio all'Atalanta.

Nuovo inizio quindi per Grassi. Di nuovo con la maglia degli orobici. Il centrocampista ha iniziato a trovare spazio in questa stagione, collezionando 16 presenze in nerazzurro. La fine del prestito però si avvicina, così come l'inizio del calciomercato, e il futuro di Grassi resta ancora incerto.

Calciomercato Napoli, il futuro di Grassi passa dal capoluogo partenopeo

La società di De Laurentiis è proprietaria del cartellino del giocatore e dovrà quindi decidere se trattenerlo, girarlo ancora in prestito o venderlo. Tutto dipenderà dalle scelte del prossimo calciomercato Napoli. Peserà sulla decisione definitiva soprattutto la volontà dello stesso Grassi, pronto a restare all'Atalanta, come dichiarato di recente.



Sulle sue tracce c'è da tempo dall'Empoli che vorrebbe portarlo in Toscana. Il discorso salvezza potrebbe però incidere pesantemente sulla scelta del centrocampista di cedere o meno alla proposta del club di Corsi. Ancor più complicato però sarebbe ipotizzare una sua permanenza al Napoli. Grassi ha voglia di giocare e in azzurro sarebbe chiuso da una fitta concorrenza. Tutte le decisioni sul suo futuro sono comunque rimandate al termine della stagione. Il giocatore è ora concentrato per provare a conquistare l'Europa con la sua Atalanta.