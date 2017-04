Calciomercato Milan, Lapadula a rischio cessione: Genova nel suo futuro?

28/04/2017 19:27

CALCIOMERCATO MILAN LAPADULA / Nella prossima sessione di calciomercato, la prima targata Yonghong Li, il Milan potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo. Oltre a Carlos Bacca sarebbe a forte rischio anche Gianluca Lapadula, il quale non avrebbe convinto appieno mister Montella. Per il 27enne, autore di 6 gol nel suo primo anno in Serie A e con la maglia rossonera, si parla di un possibile futuro in una delle due genovesi: al 'Grifone' di Preziosi, nell'ambito di una possibile operazione con protagonista Giovanni Simeone - che però viene valutato non meno di 25 milioni di euro - oppure più verosimilmente alla Sampdoria. Secondo le ultime indiscrezioni di 'Sky Sport', i blucerchiati pensano all'ex Pescara come eventuale sostituto di Patrik Schick, il giovane attaccante che, perlomeno in Italia, si contendono Inter (in pole), Juventus e Napoli.

