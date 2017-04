Calciomercato Lazio, agente Badelj: "Per ora non rappresenta una pista valida"

28/04/2017 19:08

CALCIOMERCATO LAZIO AGENTE BADELJ / Non sembra poter esserci la Lazio nel futuro di Milan Badelj, il centrocampista croato che a meno di colpi di scena lascerà la Fiorentina nella prossima sessione di calciomercato. Ai microfoni di 'Laziopress.it' l'agente del classe '89 - in scadenza nel 2018 e da tempo nel mirino di Inter, Milan e Roma - ha smentito i rumors su un possibile approccio con il club di Claudio Lotito: "Non ho sentito nessuno della società biancoceleste per parlare del mio assistito. Al momento mi sento di escludere ogni possibilità, la Lazio non rappresenta una scelta per lui". Ieri, in esclusiva alla nostra redazione, lo stesso Joksimovic ha invece negato di aver avuto un incontro con la Fiorentina per fissare il prezzo del suo cartellino in vista della cessione.

R.A.