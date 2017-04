Torino-Sampdoria, i convocati di Mihajlovic

28/04/2017 18:54

TORINO SAMPDORIA CONVOCATI / Doppio forfait per il Torino in vista della partita contro la Sampdoria: nella lista dei convocati di Mihajlovic, infatti, non ci sono Benassi e De Silvestri, assenti per problemi fisici. Ecco l'elenco completo: Cucchietti; Hart, Padelli; Ajeti, Avelar, Barreca, Carlao, Castan, Molinaro, Moretti, Rossettini, Zappacosta; Acquah, Baselli, Gustafson, Lukic, Obi, Valdifiori; Belotti, Boyè, Iago Falque, Iturbe, Ljajic, Maxi Lopez.

B.D.S.