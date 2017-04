DIRETTA Serie A, Genoa-Chievo 0-0: segui la cronaca LIVE

30/04/2017 15:00

DIRETTA GENOA CHIEVO LIVE / Per la 34a giornata di Serie A scendono in campo Genoa e Chievo. Entrambe reduci da un periodo negativo, le due compagini hanno obiettivi differenti: se i ragazzi di Maran hanno già acquisito la salvezza, infatti, quelli di Juric stanno lottando con Empoli e Crotone per restare in massima serie. Calciomercato.it vi offre la diretta del match dello stadio 'Marassi'.

FORMAZIONI UFFICIALI:

GENOA (3-4-3): Lamanna, Gentiletti, Burdisso, Simeone, Palladino, Lazovic, Munoz, Pandev, Rigoni, Veloso, Laxalt. All.: Juric

CHIEVO (4-3-1-2): Seculin, Bressan, Spolli, Frey, Gamberini, Cacciatore,Troiani,Kiyine,De Guzman,Gakpé,Pellissier. All.: Maran

CLASSIFICA: Juventus 84*; Roma 75; Napoli 71; Lazio 64; Atalanta 64*; Milan 58; Inter 56; Fiorentina 55; Torino 49*; Sampdoria 46*; Udinese 43; Cagliari e Chievo 38; Sassuolo 36; Bologna 35; Genoa 30; Empoli 29; Crotone 24; Palermo 16; Pescara 14. *una partita in più

M.D.A.