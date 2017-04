Calciomercato Roma, agente Defrel: "Vediamo cosa succede a fine stagione"

28/04/2017 18:31

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / Gregoire Defrel resta nel mirino della Roma ma per ora non ci sono novità circa il suo futuro. All'uscita di Casa Milan, dove si è incontrato col Ds rossonero Mirabelli per parlare di Lorenzo Pellegrini, Giampiero Pocetta ha rimandato a fine stagione ogni discorso circa la prossima destinazione dell'attaccante francese classe '91 in forza al Sassuolo - e con un contratto in scadenza nel 2020 - che lo scorso gennaio è stato cercato con insistenza dai giallorossi: "Vediamo al termine del campionato cosa succede - le parole dell'agente riprese da 'Sky Sport' - Ormai mancano cinque partite alla fine, poi prenderemo una decisione insieme alla società neroverde".

R.A.