Calciomercato Inter, sale Padelli scende De Vrij: le ultime sul reparto arretrato

Stefano Migheli

28/04/2017 18:35

CALCIOMERCATO INTER / Arrivano importanti novità sul calciomercato Inter per quanto riguarda la difesa. Nel bene e nel male, emergono alcuni scenari che interessano da vicino soprattutto i movimenti in entrata. Innanzitutto sulla situazione relativa al vice Handanovic, con Padelli sempre più vicino a prendere l'eredità di Carrizo. In scadenza il 30 giugno prossimo, durante la conferenza stampa il tecnico Mihajlovic ha di fatto congedato l'ex Udinese così: "Padelli non prolungherà il contratto: gli è stato proposto un rinnovo, ma lui ha deciso di fare altre scelte e questo, come sempre, va rispettato". Dunque, porte aperte ai nerazzurri a partire dalla prossima stagione.

Per quel che concerne De Vrij, nelle ultime ore il Milan sembra aver sorpassato i nerazzurri nella corsa al difensore centrale olandese: anche in questo caso - come avevamo accennato alcuni giorni fa ma in riferimento all'Inter - sarebbe stato trovato l'accordo tra il club e il giocatore, notizia ancora da verificare ma che impone ai nerazzurri di muoversi in tempi brevi per non farsi sfuggire un obiettivo molto ambito sul calciomercato. L'intromissione del Milan ricorda un altro celebre derby legato sempre ad un difensore della Lazio: in quel caso il Milan ebbe la meglio sullo 'scippo Nesta' con un vero e proprio blitz nell'estate del 2002.

Calciomercato Inter, a destra spunta Hysaj

Per il ruolo di terzino sembra essere spuntato anche il nome di Hysaj del Napoli: secondo quanto riportato da diversi tabloid inglesi tra cui il 'Daily Star', l'Inter sarebbe interessata all'ex Empoli nonché nazionale albanese. Tuttavia, su di lui è folta la concorrenza a partire dal forte interesse del Liverpool. Appena più defilate ci sono Bayern Monaco e Atletico Madrid. Per liberarlo il Napoli non farà sconti: si parla di circa 20 milioni di euro.