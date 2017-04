Roma-Lazio, El Shaarawy: "Secondo posto giusto per il nostro campionato"

28/04/2017 18:14

ROMA LAZIO EL SHAARAWY / Non un derby come gli altri: Stephan El Shaarawy parla sul 'Match Program' giallorosso in vista di Roma-Lazio e spiega cosa significa una stracittadina nella Capitale. "E' un grande emozione. Ho giocato anche il derby di Milano, ma qui è un'altra cosa. Dobbiamo vincere per tenere lontano il Napoli, attraversiamo un buon momento ma sarà difficile. Il secondo posto sarebbe un traguardo giusto visto il campionato fatto." La Lazio ha avuto la meglio nel doppio confronto di coppa Italia: "All'andata ci è mancato qualcosa".

Il 'Faraone' si sofferma anche sul suo periodo personale: "Sto attraversando un ottimo periodo. Spero di chiudere bene la stagione. Nazionale? Non essere convocato non mi fa piacere, voglio il Mondiale ma devo far bene prima con la maglia della Roma. Monchi? Sono contento del suo arrivo".

