DIRETTA Serie A, Roma-Lazio: le ultime sulle formazioni LIVE

M.D.A.

30/04/2017 10:50

DIRETTA ROMA LAZIO LIVE / Allo stadio 'Olimpico' va in scena il quarto atto stagionale del derby capitolino, valevole per la 34a giornata di Serie A. Roma e Lazio si sfidano per rinsaldare, rispettivamente, il secondo e il quarto posto in classifica. I ragazzi di Spalletti sono reduci dalla netta vittoria contro il Palermo e vogliono continuare a tenere lontano il Napoli (impegnato stasera contro l'Inter). Il gruppo di Inzaghi, invece, si guarda le spalle dall'Atalanta (che venerdì ha pareggiato contro la Juve) e prova a tenere accese le flebili speranze per il terzo posto. Calciomercato.it vi offrirà, a partire dalle 12.30, la diretta di questo evento.



Le ultime sulle formazioni - In casa Roma, Emerson sarà titolare sulla sinistra, mentre in mediana torna la diga De Rossi dal primo minuto con Strootman. Davanti c'è El Shaarawy a completare il tridente con Nainggolan e Salah alle spalle di Dzeko. Inzaghi nella sua Lazio preferisce la fisicità di Bastos in difesa a Radu ed a sinistra punta sull'esperienza di Lulic. Resta fuori Felipe Anderson: troppo in forma Keita per lanciarlo solo nel finale.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO:

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Rüdiger, Fazio, Manolas, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All.: Spalletti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Keita. All.: Inzaghi

CLASSIFICA: