Calciomercato Inter, Capello smentisce: "Nessun contatto recente con Suning"

28/04/2017 18:14

CALCIOMERCATO INTER CAPELLO / A detta di Fabio Capello non sono vere le voci che lo danno come possibile nuovo supermanager dell'Inter: "Non ho avuto alcun contatto con Suning, perlomeno di recente", le sue parole a 'Mondo-Inter.it'. Il 71enne tecnico, da qualche anno apprezzato opinionista di 'Fox Sports', è però assai stimato dalla proprietà nerazzurra che, infatti, "mi ha contattato in passato, solo che al Milan c'era ancora Berlusconi e io per rispettare il mio ex Presidente non presi in considerazione la proposta".

R.A.