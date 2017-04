Juventus, Kean torna con il 'botto': doppietta con la primavera

28/04/2017 17:42

JUVENTUS KEAN / Ritorno con gol per Moises Kean, 17enne attaccante della Juventus: il baby calciatore, fermo dal 22 marzo scorso quando si infortunò durante una gara del torneo di Viareggio, è tornato oggi a giocare con la squadra Primavera mettendo a segno una doppietta. Suoi il secondo e il quarto gol bianconero nel 5-1 rifilato dalla squadra di Grosso al Pescara. Per Kean in totale 59 minuti e la candidatura per un ritorno immediato in prima squadra.

B.D.S.