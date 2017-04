Calciomercato Inter, Padelli si avvicina. Mihajlovic: "Lascia il Torino"

28/04/2017 17:38

CALCIOMERCATO INTER PADELLI / Padelli potrebbe davvero vestirsi di nerazzurro dal prossimo luglio. Oggi nella conferenza stampa di vigilia della sfida con la Sampdoria, Sinisa Mihajlovic ha annunciato l'addio al Torino del portiere classe '83: "Nonostante gli è stato proposto il rinnovo, Daniele ha deciso di andar via - le parole in conferenza stampa del tecnico granata - Ha deciso di fare altre scelte e questo, come sempre, va rispettato". L'estremo difensore sarebbe nel mirino dell'Inter che è alla ricerca di un numero 12 considerata l'intenzione di non rinnovare il contratto - anch'esso in scadenza - di Carrizo.

R.A.