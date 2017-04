28/04/2017 17:34

BARCELLONA INIESTA DERBY / Luis Enrique in allarme per le condizioni di Iniesta: il capitano del Barcellona è vicino al forfait in vista del derby contro l'Espanyol, passaggio cruciale nel duello con il Real Madrid per la vittoria della Liga. Il centrocampista non si è allenato oggi ed è quasi certa la sua esclusione dai convocati: al suo posto nell'undici iniziale dovrebbe giocare Andrè Gomes.

B.D.S.