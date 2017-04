29/04/2017 05:12

MALAGA MICHEL / Con la stagione vicina ai titoli di coda, è tempo di pensare al futuro. Lo fa anche il Malaga con il tecnico Michel che ha le idee chiare, soprattutto per i calciatori che vorrebbe ancora con sé in rosa: si tratta di Pablos Fornals, Camacho e Diego Llorente. Quest'ultimo non è di proprietà del Malaga ma è in prestito dal Real Madrid.

B.D.S.