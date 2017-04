Calciomercato Torino, Mihajlovic svela il futuro di Hart

28/04/2017 16:23

CALCIOMERCATO TORINO MIHAJLOVIC HART / Il futuro di Hart è lontano da Torino: è Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa a parlare del futuro del portiere granata, di proprietà del Manchester City. L'allenatore serbo è chiaro su questo punto: "Il City non credo voglia darlo in prestito e anche Hart vuole una squadra definitiva. Come sappiamo il Torino non può permettersi di acquistare il calciatore per politica della società".

Tra i possibili sostituti dell'inglese c'è Viviano, ma Mihajlovic spiega: "Bisogna vedere, dobbiamo capire se Milinkovic può fare il titolare. Dobbiamo decidere in fretta perché il portiere è un ruolo fondamentale".

B.D.S.