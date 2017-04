Crotone-Milan, Nicola: "Dobbiamo essere straordinari"

28/04/2017 16:19

CROTONE MILAN NICOLA / Il Crotone ci crede ancora. Nonostante la salvezza sia distante ancora cinque punti, con l'Empoli che è riuscito a mantenere un certo margine, il tecnico Nicola non molla. A cominciare dalla partita con il Milan: "Hanno qualità ma non li temiamo - ha detto in conferenza stampa - Da qui alla fine dovremo essere straordinari in ogni partita. E' difficile, ma non impossibile. Non ci interessa pensare se fare la corsa sull'Empoli o sul Genoa, né chi affronteremo di volta in volta. Dobbiamo solo pensare a vincere. Peccato che questa striscia di risultati sia servita a poco, visto che anche l'Empoli ha conquistato vittorie importanti, ma siamo più consapevoli di noi stessi".

N.L.C.