Roma-Lazio, Strootman e il gol indimenticabile

28/04/2017 16:09

ROMA LAZIO STROOTMAN / E' tempo di derby a Roma: il lunch match della 34esima giornata di Serie A propone Roma-Lazio, stracittadina importante per entrambe le squadre. Ne parla a 'Sky', Kevin Strootman, a segno nel derby di andata: "Non posso dimenticare quel gol. Non avevo giocato bene prima di quelal partita e in campo non mi sentivo bene. La squadra mi ha dato fiducia e dopo quel gol, non voglio dire che ho giocato meglio, ma sicuramente avevo più fiducia e motivazione. Abbiamo vinto e questa è la cosa che conta di più".

B.D.S.