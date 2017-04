Serie B, ultima giornata anticipata al 18 maggio

28/04/2017 16:13

SERIE B ANTICIPO ULTIMA GIORNATA / La Lega Serie B annuncia un cambio di calendario per quanto riguarda la 42a e ultima giornata della stagione regolare e anche per quanto riguarda i playoff. Le modifiche si rendono necessarie per permettere il disputarsi di tutte le gare in prima serata e per evitare sovrapposizioni con finali di coppe nazionali, europee e gare dell'Italia. L'ultimo turno di campionato, perciò, verrà anticipato a giovedì 18 maggio (in luogo di venerdì 19 maggio, data inizialmente prevista). Le due gare del turno preliminare dei playoff si disputeranno lunedì 22 maggio e martedì 23. Le semifinali di andata e ritorno si disputeranno venerdì 26, sabato 27, lunedì 29 e martedì 30 maggio. Le date di andata e ritorno della finale saranno invece domenica 4 e giovedì 8 giugno. Lo spareggio playout, infine, si disputerà giovedì 25 maggio per la gara d'andata e giovedì 1 giugno per quella di ritorno.

N.L.C.