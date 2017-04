Calciomercato Roma, Strootman: "Il prossimo anno sarò qui. Spero con Spalletti"

28/04/2017 15:53

CALCIOMERCATO ROMA STROOTMAN SPALLETTI / Strootman e Spalletti ancora insieme in giallorosso: è questo il desiderio di calciomercato del centrocampista olandese. Strootman è nel mirino dell'Inter, ma le sue risposte a 'Sky' in tema di calciomercato Roma vanno nella direzione di una permanenza nella capitale: "Stiamo parlando del rinnovo, ora è arrivato un nuovo direttore sportivo e penso che si saranno anche cambiamenti nella società. Mi trovo bene qui, quando sono stato male e dopo l'infortunio tutti mi hanno sostenuto. Per un contratto di cinque anni, tutto deve andare a posto. Sicuramente il prossimo anno sarò qui".

Per un Strootman che resta, uno Spalletti il cui futuro non è ancora stato annunciato. Come raccontato da Calciomercato.it, Spalletti è una scelta di compromesso per la panchina dell'Inter ma l'olandese spera in una sua permanenza in giallorosso: "Ha cambiato la mentalità da quando è qui. Alla Roma abbiamo sempre momenti in cui facciamo bene, tutti ci elogiano e poi perdiamo 2-3 partite. E' qualcosa che va eliminato. In Italia è difficile fare questo lavoro, ma Spalletti sta facendo bene e tatticamente è molto forte. Spero che resti".

Calciomercato Roma, Strootman sul futuro suo e di Spalletti

Dopo aver affrontato il discorso calciomercato, Strootman parla anche di campo: "Do sempre il 100% ma senza i miei compagni non sarei nulla. Non sono quello che dribbla e va in porta da solo. Da qualche anno ho cambiato ruolo, gioco un po' più davanti e servono i miei gol".

Infine, su Dzeko e la reazione di Pescara: "Ha chiesto scusa, sono episodi che possono succedere. Magari farà gol nel derby".

