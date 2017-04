Inter-Napoli, da Lavezzi a Icardi: quanti mancati accordi sul mercato

Maurizio Russo

29/04/2017 10:30

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI / Da cinque anni ormai Inter e Napoli non concludono affari in tema di calciomercato. Era l'estate del 2012 quando, dopo una stagione in prestito, i partenopei riscattarono a luglio l'attaccante macedone Goran Pandev per 7,5 milioni. A fine agosto poi, i nerazzurri presero in prestito oneroso il mediano uruguaiano Walter Gargano. Due eccezioni all'andamento del nuovo millennio, in cui - vedi i casi Mazzarri e Campagnaro - la tendenza è a prendere solo giocatori e allenatori che si liberano a costo zero. Dal 2000 ad oggi le uniche altre trattative andate in porto sono state l'acquisto di Alberto Fontana come vice di Toldo da parte dei meneghini e lo scambio tra Moriero e Robbiati.

Calciomercato Inter, in casa Napoli si guardano Koulibaly e Mertens

Per il resto il calciomercato Inter ha sempre trovato la porta chiusa quando è andato a bussare alle porte del Napoli. Il caso più eclatante è quello che riguarda il 'Pocho' Lavezzi, seguito vanamente per diverse finestre di mercato finché l'attaccante argentino non decise di accettare le ricche offerte della Cina. Ma è la scorsa estate che i due club si sono scontrati maggiormente: su richiesta di Mancini, i nerazzurri avrebbero voluto un esterno offensivo dei partenopei tra Mertens (di cui si continua a monitorare la situazione in caso di mancaro rinnovo) e Insigne. Sul versante opposto, invece, il Napoli ha corteggiato a lungo Icardi per farne l'erede di Higuain, ma alla fine Maurito è rimasto a Milano. La ricerca di un rinforzo in difesa ha messo l'Inter sulle tracce di Koulibaly, ma De Laurentiis non pare affatto intenzionato a cederlo, soprattutto in Italia.