28/04/2017 15:37

CALCIOMERCATO VIDEO ULTIME - Torna l'appuntamento con le news di Calciomercato.it: come di consueto la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti provenienti dal mondo del calciomercato. Dall'interesse del Napoli per Szczesny al futuro di De Sciglio, passando per Chelsea-Marchisio e tanto altro ancora.

A.L.

GUARDA IL VIDEO!