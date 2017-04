Calciomercato Inter, il futuro di Santon è lontano da Milano: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

28/04/2017 15:29

CALCIOMERCATO INTER SANTON PREMIER - Davide Santon si prepara a lasciare l'Inter per la seconda volta. Tornato in nerazzurro nel calciomercato invernale del 2015 dal Newcastle, il terzino uscito dal vivaio della società lombarda non è riuscito ad imporsi, anche a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno frenato la crescita. In questa stagione, il calciatore di Portomaggiore ha collezionato solo 12 presenze per un totale di 970 minuti. Questa situazione, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, spingerà Santon a trovare maggiore spazio altrove. Il suo entourage è al lavoro per trovare la sistemazione adeguata e, al momento, è probabile un ritorno in Premier League: la sua ex squadra, il Newcastle, appena promosso nella massima serie, è interessata, così come il Crystal Palace che già in passato lo ha cercato. Quello che appare certo, però, è che il futuro di Santon sarà lontano dall'Inter.