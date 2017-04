Serie A, l'annuncio di Nicchi: "C'è l'ok, Var dalla prossima stagione"

28/04/2017 15:10

SERIE A NICCHI VAR / Era una notizia attesa da tempo. Adesso, c'è l'annuncio: dal prossimo anno il Var (Video Assistant Referee), o moviola in campo, sarà presente sui campi di Serie A. Lo ha dichiarato il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, a 'Radio Crc': "La Fifa ci ha dato il beneplacito - ha detto - Per l'ok dell'International Board si tratta solo di una formalità, ora bisogna pensare ad attrezzare adeguatamente gli stadi. Abbiamo lavorato duro con la sperimentazione offline, siamo certi di essere pronti. L'arbitro potrà decidere sempre e comunque in autonomia. Nessuna rivoluzione, lo strumento verrà utilizzato solo per i casi certi: palla dentro o meno, falli plateali non visti, reti in fuorigioco".

N.L.C.