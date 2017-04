Calciomercato Sporting CP, UFFICIALE: colpo a parametro zero, preso Pinto

29/04/2017 03:17

SPORTING CP PINTO UFFICIALE - Lo Sporting Clube de Portugal ha messo a segno il primo colpo per la prossima stagione. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società portoghese ha reso nota la firma di André Pinto fino al 30 giugno 2021, 27enne difensore centrale che arriva a parametro zero dallo Sporting Braga, club con il quale è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso. All'interno del contratto è stata inserita una clausola rescissoria pari a 45 milioni di euro.

A.L.