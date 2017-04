Calciomercato Napoli, Koulibaly: "Sto benissimo qui. Keita? Non devo convincerlo io..."

28/04/2017 15:03

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY KEITA / Le voci di calciomercato su di lui sono piuttosto frequenti, ma Kalidou Koulibaly è concentrato solo sul finale di campionato del Napoli. Il difensore senegalese è ormai una colonna portante della squadra azzurra e intende restare a lungo in riva al Golfo, a dispetto di quanti prospettano per lui altre destinazioni in estate.

Calciomercato Napoli, Koulibaly resta e apre a Keita

In particolare, su Koulibaly resta vivo l'interesse del Chelsea. Ma, per adesso, non se ne parla. Intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli', il giocatore ha ribadito di trovarsi bene in azzurro: "Sono molto felice qui, anche la mia famiglia lo è - ha detto - Lavoro benissimo con Sarri, abbiamo tutto per vincere. Speriamo di conquistare presto qualche trofeo, magari lo scudetto. Ma ora dobbiamo pensare a battere l'Inter. Il pari di Sassuolo ci ha amareggiato, sono stati due punti persi che psano, ma crediamo ancora nel secondo posto. Vogliamo vincere tutte le partite da qui alla fine, andare direttamente in Champions League sarebbe fondamentale, per noi e per i tifosi. Con i nerazzurri sarà una partita molto difficile, contro un fenomeno come Icardi e una squadra arrabbiata per un momento complesso, ma vogliamo i tre punti e anche non subire gol". Interessanti rivelazioni poi in chiave calciomercato Napoli sul compagno di nazionale Keita, accostato spesso agli azzurri di recente: "Parliamo spessissimo, mi ha chiesto di Napoli e della squadra, lo stesso ho fatto io su Roma e sulla Lazio. Ma è l'allenatore a doverlo convincere, non io...".