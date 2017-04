Calciomercato Milan, obiettivo Pellegrini. Sperando di evitare un Bertolacci-bis...

Matteo Bellan (@TeoBellan)

28/04/2017 14:53

CALCIOMERCATO MILAN PELLEGRINI BERTOLACCI / Il Milan ha messo nel mirino Lorenzo Pellegrini, 20enne centrocampista in forza al Sassuolo. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, oggi ci sarà un incontro tra Massimiliano Mirabelli e l'agente del giocatore. I rossoneri fanno sul serio per il talento nato a Roma che Vincenzo Montella conosce benissimo. Proprio l'attuale allenatore del Milan lo allenò nelle giovanili romaniste e lo spostò a centrocampo. Il passaggio al ruolo di centrocampista ha probabilmente cambiato il corso della carriera di Pellegrini, che prima era un attaccante. Questa stagione in Emilia sta consacrando il ragazzo, che ha realizzato 8 gol e 8 assist in 33 presenze tra campionato e coppe. Numeri importanti per un calciatore molto giovane.

Calciomercato Milan, Pellegrini come Bertolacci?

In estate Pellegrini lascerà sicuramente il Sassuolo per fare il grande salto in una piazza più blasonata. La Roma ha un'opzione per riacquistare il giocatore a 10 milioni di euro e potrebbe esercitarla per poi valutare le offerte che arriveranno. Il club capitolino ha la possibilità di mettere a bilancio una plusvalenza abbastanza importante. Il giocatore, infatti, viene valutato circa 25 milioni. Se qualche società si farà avanti con una simile proposta, la trattativa potrebbe decollare.

Il Milan sta pensando seriamente di acquistare Pellegrini, nell'ottica di non abbandonare la linea giovane, nonostante la società punti anche a prendere giocatori di esperienza che facciano compiere un salto di qualità immediato alla squadra. Però elementi in età verde e italiani possono risultare sempre importanti all'interno del gruppo.

E se la Roma spera di fare una plusvalenza come avvenuto con Andrea Bertolacci, venduto a 20 milioni nell'estate 2015, il Milan spera che invece non si ripeta il flop fatto proprio dallo stesso Bertolacci in rossonero. Ovviamente, prima bisognerà eventualmente assicurarsi Pellegrini e poi fare tutte le valutazioni del caso. Si tratta di un investimento importante e ciò impone riflessioni, però il centrocampista ora in forza al Sassuolo può concretamente essere uno dei colpi del prossimo calciomercato Milan. Ad ogni modo, attenzione pure alla concorrenza di Inter, Juventus e di società estere.