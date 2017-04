Champions League, è Cardiff-mania: duemila euro per una tenda!

28/04/2017 14:25

CHAMPIONS FINALE CARDIFF / E' la meta più agognata dagli appassionati di calcio: il 3 giugno Cardiff ospiterà la finale di Champions e per i tifosi delle quattro squadre rimaste in corsa (Atletico e Real Madrid, Juventus, Monaco) e per i possessori dei biglietti per lo stadio è partita la caccia all'alloggio. Impresa tutt'altro che agevole visto i prezzi delle strutture ricettive della capitale del Galles: una notte in albergo nella notte da 'Campioni' può costare fino a quattromila euro e le cose non vanno meglio per chi si accontenta di un campeggio. Dormire in tenda, infatti, significa sborsare duemila euro.

B.D.S.