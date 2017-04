Torino-Sampdoria, Giampaolo: "Gara stimolante, fermeremo Belotti"

28/04/2017 14:25

TORINO SAMPDORIA GIAMPAOLO / E' un Marco Giampaolo motivato quello che ha parlato in conferenza stampa presentando il match della Sampdoria contro il Torino. "E' una gara stimolante - ha detto - Coi granata ci giochiamo il posto di miglior squadra dopo le grandi del campionato. Sarà una bella partita, sia noi che loro vogliamo vincere e il Toro è una squadra costruita con mentalità europea. Belotti è molto forte, ma lo fermeremo così come abbiamo fatto all'andata: Silvestre e Skriniar hanno le capacità per tenerlo".

N.L.C.