Juventus, le ultimissime sulla formazione anti-Atalanta: molti titolari in campo

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

28/04/2017 17:12

JUVENTUS ATALANTA FORMAZIONI / La 34esima giornata di Serie A prende il via insolitamente di venerdì sera con l'anticipo Atalanta-Juventus, inserita in calendario visto l'impegno dei bianconeri nelle semifinali di Champions League contro il Monaco. Sarà anche l'occasione per avere qualche riscontro di calciomercato significativo da parte dei piemontesi, interessati in particolare ai gioiellini di casa, Caldara e Spinazzola, già di proprietà bianconera. Giocando stasera, Massimiliano Allegri potrà avere un giorno in più di riposo per preparare l'importane sfida europea che si svolgerà nel Principato mercoledì 3 maggio. Per quanto riguarda il match di oggi, lo stesso Allegri in conferenza stampa ha parlato di una partita molto importante in ottica scudetto, da vincere assolutamente contro un avversario che ha saputo centrare una grande stagione: "L'Atalanta è una ammazzagrandi, ha valori notevoli, motivazioni alle stelle e grande autostima, tutti fattori che ti consentono di fare bene. Per questo non possiamo permetterci di mollare la presa, dobbiamo arrivare a 91 punti per vincere lo scudetto e proveremo a prenderne 3 a Bergamo".

Logico quindi aspettarsi la miglior Juventus possibile, sempre tenendo in considerazione il Monaco. Ma i bianconeri in questa stagione hanno saputo attuare un eccellente turnover tra Serie A, Coppa Italia e Champions, dimostrando grande competitività anche con le cosiddette secondo linee. Ed infatti Allegri, come spesso accaduto in passato, alimenta le news Juventus svelando quale sarà la formazione: "In difesa giocheranno Dani Alves, Chiellini, Bonucci ed Alex Sandro, con Buffon tra i pali. Confermerò anche i titolari dell'attacco e farò giocare Khedira che sarà squalificato contro il Monaco". Delineata quindi praticamente in toto la Juventus che vedremo all'opera all'Atleti Azzurri d'Italia.

Juventus, così in campo stasera contro l'Atalanta

Risulterà importante per la Juventus anche il ritorno a centrocampo di Miralem Pjanic, dopo che il bosniaco si è lasciato alle spalle la squalifica, scontata nella sfida casalinga col Genoa.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus forniscono al momento indicazioni importanti anche in casa orobica: se Kessié non dovesse farcela (l'ivoriano è in dubbio per un acciacco fisico) potrebbe esserci una chance importante per Cristante o Hateboer, con quest'ultimo che ha sorpreso tutti in maniera positiva negli ultimi tempi. Possibile anche che Gian Piero Gasperini tenga fuori il bomber Petagna per rinfoltire il centrocampo con Grassi, tentando di arginare con la quantità nella zona nevralgica del campo la manovra della Juventus.