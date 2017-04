Calciomercato Napoli, l'agente di Szczesny apre agli azzurri

28/04/2017 14:12

CALCIOMERCATO NAPOLI SZCZESNY ROMA ARSENAL / La pista che potrebbe portare Szczesny al Napoli si fa sempre più concreta. Un'apertura ulteriore è arrivata dalle parole di Jonathan Barnett, procuratore del portiere attualmente in forza alla Roma, il quale è intervenuto a 'Radio Crc': "C'è da capire prima di tutto come si evolverà la situazione all'Arsenal - ha detto - C'è in ballo anche la posizione di Wenger. Su Szczesny ci sono diverse squadre, ma Napoli potrebbe essere una buona destinazione per lui". Conferme di una trattativa che potrebbe decollare: il Napoli è in contatto sia con Szczesny che con l'Arsenal. E vista l'intenzione della Roma di non rinnovare il prestito, le probabilità aumentano.

N.L.C.