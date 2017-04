Calciomercato Juventus, l'agente di Verratti smentisce le voci sul Barcellona

28/04/2017 13:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI / Il nome di Marco Verratti è ormai destinato a diventare tra i più caldi della prossima sessione di calciomercato. Seguito in Italia da Inter e Juventus, il regista del Paris Saint-Germain sarebbe anche un obiettivo caldissimo del Barcellona che secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna avrebbe incontrato per due volte l'agente del giocatore, Donato Di Campli, in occasioni delle sfide di Champions League al 'Camp Nou' contro Psg e Juventus, ottenendo anche una sorta di gradimento da parte dell'ex Pescara. Ma ai microfoni di 'Premium Sport', lo stesso procuratore Di Campli smentisce ogni voce: "Sono solo andato a vedere due partite di Champions e andrò anche a Montecarlo per Monaco-Juventus".



L.P.