Calciomercato Milan, oggi l'incontro per De Sciglio: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

28/04/2017 13:25

CALCIOMERCATO MILAN DE SCIGLIO / Sono già ore decisive per il futuro di Mattia De Sciglio, che ha rotto con i tifosi ed è ormai ad un passo dall'addio al Milan. Nella giornata di oggi, come raccolto da Calciomercato.it, andrà in scena il vertice tra la dirigenza rossonera e gli agenti del terzino. Un incontro nel quale si pianificherà la cessione del giocatore, che potrebbe finire alla Juventus o all'estero, dove interessa a Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City. Non prende quota, invece, la pista Napoli, destinazione al momeno non troppo gradita.