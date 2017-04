Crotone-Milan, focus sulla squadra di Nicola: attenzione a Falcinelli

Matteo Bellan (@TeoBellan)

28/04/2017 13:38

CROTONE MILAN FOCUS NICOLA FALCINELLI / Il Milan domenica affronta il Crotone allo stadio Ezio Scida e la partita si presenta tutt'altro che semplice. Dopo il clamoroso ko di San Siro contro l'Empoli, i rossoneri non possono permettersi né di sottovalutare la compagine calabrese e neppure di compiere un altro passo falso. La corsa Europa League è in una fase cruciale e un nuovo stop rischia di compromettere l'obiettivo. Nonostante i ragazzi di Davide Nicola siano terzultimi, non vanno presi affatto sottogamba. Nelle ultime quattro giornate hanno messo insieme 10 punti, 3 arrivati vincendo contro l'Inter di fronte al proprio pubblico. I rossoblu sperano di fare uno sgarbo anche all'altra squadra milanese.

Crotone-Milan: la situazione della squadra calabrese

Il Crotone sta lottando per la salvezza, obiettivo distante 5 punti. Infatti, il quartultimo posto della classifica è occupato da quell'Empoli che in casa calabrese si aspettavano di vedere sconfitto a San Siro contro il Milan nell'ultimo turno. Invece, a sorpresa, i toscani hanno avuto la meglio. L'entusiasmo per l'impresa dei ragazzi di Nicola a Genova contro la Sampdoria è stata in parte smorzata dal risultato della compagine di Giovanni Martusciello. Rimanere in Serie A non sarà facile.

Sicuramente ad attendere il Milan allo Scida ci sarà un ambiente caldissimo. I tifosi locali vorranno dare il massimo supporto ai propri giocatori e dunque l'atmosfera sarà ostile per i rossoneri di Montella, che dovranno essere molto concentrati per non rischiare di incappare in un nuovo stop. Il Crotone sulla carta è inferiore, però il fattore campo può giocare un ruolo determinante in questo momento della stagione.

Con soli 28 gol all'attivo, i calabresi hanno il terzultimo attacco della Serie A. A livello difensivo sono 53 le reti subite, cinque squadre del campionato hanno fatto peggio. Nelle ultime quattro giornate i rossoblu hanno realizzato 7 reti e ne hanno subite 4, una per partita. Nicola schiera la sua squadra con il 4-4-2, modulo che garantisce abbastanza equilibrio e che dà una predisposizione allo sviluppo del gioco sulle fasce laterali. A centrocampo il fulcro della manovra è il regista Lorenzo Crisetig, cresciuto nell'Inter e che in passato prometteva molto bene. Sulle fasce il pericolo maggiore è Adrian Stoian, che da sinistra è bravo con la sua velocità e la sua imprevedibilità a creare pericoli. In attacco tandem di peso con Diego Falcinelli e Marcello Trotta, bravi a dare profondità. Attenzione soprattutto al primo, che in questo periodo è particolarmente ispirato ed è arrivato a quota 12 reti in campionato. Sono 4 i gol nelle ultime quattro giornate: 2 li ha segnati all'Inter. Già si parla parecchio di lui in ottica calciomercato estivo.

Il Crotone farà una partita abbastanza aggressiva, puntando su un pressing organizzato e su una puntuale chiusura degli spazi per non dare sbocchi alla manovra del Milan. I rossoneri dovranno essere bravi e pazienti nel contenere l'euforia dei padroni di casa e attenti nelle marcature in alcune situazioni di gioco. Poi, ovviamente, sarà fondamentale essere concreti in fase offensiva. Contro l'Empoli sono state tante le occasioni create, ma solamente un gol è stato messo a segno. Troppo poco. A Crotone servirà essere cinici e, stando alle ultime news Milan, mister Vincenzo Montella ha battuto molto su questo punto nei suoi colloqui con la squadra.