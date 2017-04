Calciomercato Inter, da Brozovic a Krychowiak: il punto sul centrocampo

Raffaele Amato

CALCIOMERCATO INTER / La rivoluzione nerazzurra che andrà in scena nella prossima sessione di calciomercato coinvolgerà senz'altro il centrocampo. Il settore dove più serve e dove più manca all'Inter un calciatore 'intelligente' dal punto di vista tattico e in grado di far ragionare la squadra sia nella fase di possesso che in quella difensiva. Un regista alla Verratti oppure un elemento alla Krychowiak. Stando agli ultimi rumors sul calciomercato Inter, proprio il 27enne centrocampista polacco ai margini del Paris Saint-Germain sarebbe rientrato nel mirino di Ausilio in vista della campagna di rafforzamento estiva: il Ds punterebbe a prenderlo con la formula del prestito più diritto/obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni di euro. Grossomodo la stessa cifra che sempre il dirigente fresco di rinnovo fino al 2020 è intenzionato a mettere sul piatto per il classe '90 Kevin Strootman, giocatore che darebbe spessore ed esperienza alla mediana. L'olandese, in scadenza nel 2018, ma che potrebbe rinnovare a breve, viene valutato dalla Roma una quindicina di milioni in più.

Calciomercato Inter, da Strootman a Kondogbia: il punto sul centrocampo tra obiettivi e possibili partenze

Causa bilancio e onde evitare un ingolfamento del reparto, tra giugno e agosto prossimi il centrocampo interista perderà anche dei pezzi. In uscita, anche se molto in tal senso dipenderà dal nome del nuovo allenatore, ci sono il classe '92 Marcelo Brozovic - che potrebbe anche essere proposto al Psg come pedina di scambio per Krychowiak - e il classe '88 Banega che come il croato ha estimatori in Inghilterra, Spagna e Cina. Il terzo che potrebbe partire è il '93 Kondogbia, rivalutato da Stefano Pioli ma, proprio perché il tecnico emiliano andrà via, possibile vecchia-nuova 'carta' da utilizzare per fare cassa.