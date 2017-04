Calciomercato, Napoli-Szczesny: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

28/04/2017 13:07

CALCIOMERCATO NAPOLI SZCZESNY - Il Napoli è attualmente impegnato nella rincorsa al secondo posto, occupato dalla Roma, ma il direttore sportivo Giuntoli inizia a programmare il calciomercato Napoli della prossima estate. E tra i nomi seguiti c'è l'attuale portiere dei giallorossi, Wojciech Szczęsny. Nei due anni italiani, l'estremo difensore polacco è cresciuto davvero tanto e in questa stagione si sta rivelando uno dei migliori nel ruolo. Ma la Roma intende puntare con decisione su Alisson dal prossimo anno e, dunque, non andrà a trattare il riscatto del giocatore con l'Arsenal.

Calciomercato, il Napoli si muove per Szczesny

Ed è in questo contesto che si sta inserendo il Napoli che vuole consegnare al tecnico Maurizio Sarri un portiere di livello in grado di giocarsi con il 34enne Pepe Reina il posto da titolare. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i contatti per il 27enne calciatore della Nazionale polacca continuano e l'interesse dei campani è forte. Tutto, però, dipenderà da cosa deciderà di fare Arsene Wenger. Il manager dell'Arsenal è in scadenza di contratto, ma ha sul tavolo la proposta dei 'Gunners' per restare ancora sulla panchina londinese. In questo caso, l'addio di Szczesny diventerà realtà, visto che il francese non ha puntato su di lui negli anni scorsi acquistando Cech dal Chelsea. E l'addio, in questo caso, sarà definitivo visto che l'attuale giocatore della Roma è in scadenza di contratto nel 2018: la sua valutazione si aggira sui 12 milioni di euro. In ogni caso, per avere maggiori novità bisognerà attendere i primi giorni del mese prossimo (presumibilmente dopo il 7 maggio), quando tutte le parti in causa avranno le idee più chiare su quello che sarà il futuro, personale e di squadra.