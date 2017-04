Inter-Napoli, Sarri punta a riconquistare 'San Siro' dopo 6 anni

Giuseppe Barone

INTER NAPOLI PRECEDENTI / Una grossa fetta della corsa al secondo posto del Napoli passerà anche da 'San Siro'. In terra milanese gli azzurri affronteranno domenica sera l'Inter di Stefano Pioli. Una sfida che mette di fronte due compagini con obiettivi ben lontani e che spesso nelle ultime stagioni hanno anche avuto modo di creare interessanti intrecci di calciomercato. Dal 'Pocho' Lavezzi, spesso accostato all'Inter, ai trasferimenti di Gargano e Campagnaro in nerazzurro dopo ottime annate partenopee. Tutte situazioni utili a creare un contorno interessante da servire con il piatto forte di domenica sera. Il doppio ex, Walter Gargano, si è già esposto ieri per quanto riguarda il prossimo Inter-Napoli, dichiarando di sostenere gli azzurri. Alle 20.45 di domenica sarà però il campo a parlare, quando le luci di San Siro si accenderanno sulle compagini allenate da Pioli e Sarri.

Napoli, il tabù 'San Siro' e le ultime sfide

Gli ultimi precedenti tra Inter e Napoli rivelano però un doppio volto. Se da un lato gli azzurri sono stati spesso vittoriosi negli ultimi anni nei confronti diretti, dall'altro hanno ceduto più di una volta il passo in terra nerazzurra. Sono ben 76 le gare giocate a San Siro tra Inter e Napoli, con 51 successi nerazzurri, 8 azzurri e 17 pareggi. Per quanto riguarda invece i gol sono 160 quelli di marca milanese e solamente 74 quelli partenopei. Un computo dunque ampiamente negativo per il Napoli in versione Meazza. Ben diverso è il discorso se andiamo ad analizzare gli ultimi scontri diretti assoluti, giocati in Serie A, tra le due contendenti. Nelle ultime 11 sfide (compresa quella di andata) sono infatti addirittura 6 i successi napoletani con appena 2 interisti e 3 segni 'x' peraltro consecutivi. L'ultima vittoria a San Siro del Napoli risale all'ottobre 2011, quando con uno strepitoso 0-3 la squadra di Mazzarri prevalse sui nerazzurri tra le polemiche per l'arbitraggio di Rocchi. Per ritrovare invece l'ultima vittoria interista in casa basta soffermarsi alla gara di ritorno dello scorso campionato quando Icardi e Brozovic abbatterono Higuain e soci. Le news Napoli vedono gli azzurri costretti a fare bottino pieno, a dispetto dei precedenti, per continuare a sperare nel secondo posto. Non avrà certamente il fascino degli anni scorsi ma Inter-Napoli domenica sera può valere una stagione, in un senso o nell'altro.