28/04/2017 12:33

CALCIOMERCATO INTER ORIALI / Lele Oriali è vicino al ritorno all'Inter nel ruolo di club manager, punto d'unione tra la società e la squadra. Secondo 'sportmediaset', nel weekend potrebbe andare in scena il colloquio con Zhang Jindong, in arrivo a Milano per assistere alla partita contro il Napoli. Prima del sì definitivo, Oriali dovrà sancire ufficialmente l'addio alla Nazionale italiana.

S.D.