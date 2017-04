Calciomercato Juventus, Verratti e Mbappé sfuggono: sono solo sogni?

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

28/04/2017 12:43

JUVENTUS MBAPPE' VERRATTI / Sogni, sogni veri e propri. Sogni di calciomercato che però proprio in quanto tali non sono facili da realizzare. La Juventus pensa in grande per il prossimo anno, ma prima dovrà fare i conti con gli obiettivi più immediati: lo scudetto è a un tiro di schioppo, la Coppa Italia la deciderà la finale secca contro la Lazio. Per la Champions invece la trafila è più lunga, ma mai come quest'anno sembra davvero realizzabile. In fondo basta continuare a vincere e convincere come fatto finora. Diverso è il discorso sul mercato. Lì fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Un mare di soldi, per la precisione. E si sa, sognare non costa nulla. I campioni internazionali, invece, costano davvero tanto.

Calciomercato Juventus, Mbappé e Verratti piste difficili

La prima mazzata ai desideri del calciomercato Juventus l'ha data l'agente di Kylian Mbappé, Pascal Boisseau, che a 'L'Equipe' ha spento qualsiasi velleità delle squadre italiane: "Ci sono solo quattro club al mondo che si possono permettere di comprarlo in questo momento - le parole dell'agente di Mbappé - Queste squadre sono Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Manchester United". In effetti ha ragione: un classe '98 (20 dicembre, praticamente '99, ndr) così maturo e pronto per essere inamovibile in qualsiasi squadra al mondo può costare davvero una cifra blu, un costo che puoi permetterti solo se hai alle spalle finanze praticamente inesauribili. Lo stesso discorso vale per Marco Verratti. Obiettivo sicuramente più realizzabile per la Juve, che lo corteggia da almeno due anni e potrebbe piazzare una stoccata inattesa. Ma anche in questo caso c'è da scalare una montagna, per la precisione il monte ingaggi del Barcellona. E' di oggi la notizia di un meeting fra il Barça e Donato Di Campli, agente del talentino abruzzese. La volontà di fare questo matrimonio c'è, il gradimento di Verratti è altissimo e naturalmente c'è anche la disponibilità economica da parte dei catalani. Marotta è atteso ad una contromossa, ma sarà difficile pareggiare o superare i colossi spagnoli. Bisogna fare uno sforzo enorme, sulla falsariga di Higuain, probabilmente anche uno step sulla questione ingaggi. I sogni son desideri, e per realizzarli bisogna mettercela davvero tutta.